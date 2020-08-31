У Львові відновили ще одну історичну браму

Реставратори завершили відновлення історичної брами у будинку на вулиці Вітовського, 10. Там не лише вирівняли деформовані металеві елементи, а й відновили втрачені. Про це Львівському порталу повідомили у ЛКП «Бюро спадщини».

Металеву браму за підтримки ЛКП «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища фахівці відновлювали впродовж місяця.

«Цю браму спіткала доля більшості металевих брам у Львові: вона була занедбана та зафарбована в непримітний колір. Крім численних нашарувань старої фарби її раніше додатково обробили покриттям червоного кольору, а вже під ним нам вдалося віднайти її автентичний колір», – зазначив реставратор Ігор Добрянський.

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Фахівці вирівняли деформовану конструкцію брами, виготовили і встановили нову металеву клямку, а також відновили засклення брами, яке частково було забите металом. Додатково реставратори придбали старий австрійський замок.

«Окрім розкішного кольору, брама має надзвичайне декоративне оздоблення. Звісно, багато елементів оздоблення було втрачено, ми відновили їх за зразком тих, які збереглися. Залишили оригінальний спосіб кріплення цих елементів, на заклепках. Також відновили полотно в місці, де стояв сучасний кодовий замок», – додав реставратор.

Загальна вартість реставрації становила 59 000 грн з яких місто оплатило 41 300 грн, а іншу частину – мешканці.

Як повідомляв Львівський портал, «Бюро спадщини» оголосило набір заявок від мешканців в програму співфінансування оновлення історичних вікон і брам. Учасниками нового набору стануть мешканці, які зголосяться через центри надання адміністративних послуг м. Львова з 1 по 15 вересня.

Взимку минулого року у Львові також почала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. А з 2020 року мерія ввела програму реставрації ще й історичних балконів. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал побував на екскурсії відреставрованими брамами Львова. З ТОП-локаціями зі старовинними брамами Львова можна ознайомитися тут.

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ЛКП «Бюро спадщини».