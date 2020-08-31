Кількість госпіталізованих через COVID-19 порівняно із травнем зросла в 4 рази, – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я зафіксувало значне зростання кількості госпіталізованих COVID-19 протягом останнього тижня. Так, порівняно із травнем кількість госпіталізацій збільшилася майже в 4 рази. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

«За 24–30 серпня було госпіталізовано 2829 осіб, за 17–23 серпня – 2699, тоді як за 18–24 травня – 749. Кількість госпіталізацій збільшилася майже в чотири рази», – мовиться у інформації відомства.

Також у МОЗ поінформували, що наразі у лікарнях зайняті 9972 ліжка для інфікованих коронавірусом: це як підтверджені випадки, так і пацієнти з підозрою на COVID-19. Кисень підведений до понад 11 тис. ліжок. Зараз у готовності понад 36 тис. ліжок для госпіталізацій хворих на COVID-19.

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Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 31 серпня в Україні коронавірус діагностували у 121 215 людей. Побороти недугу зуміли 57 114 пацієнти, втім від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 2557 людей.

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