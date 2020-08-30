Двоє львівських легкоатлетів стали чемпіонами України

Львівські легкоатлети Орися Дем’янюк та Роман Ростикус вибороли золоті медалі на чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту ЛОДА.

Двоє легкоатлетів зі Львівщини вибороли першість на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих, який цими вихідними триває у Луцьку.

Так, Спортсмени Львівської школи вищої спортивної майстерності вже вибороли дві золоті медалі. У бігу на 1500 метрів найкращий результат продемонструвала Орися Дем’янюк, а Роман Ростикус фінішував першим у бігу на 3000 м із перешкодами.

Реклама партнерів

За підсумками чемпіонату у Луцьку відбиратимуть учасників до збірної команди України, яка у вересі братиме участь у чемпіонаті Асоціації Балканських країн.

Зазначимо, чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих проходить 29-30 серпня у Луцьку. Змагання відбуваються на стадіоні «Авангард» без глядачів. Участь у них беруть близько 600 спортсменів.

Нагадаємо, на початку року 28-річна Орися Дем’янюк також виборола «золото» на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні (біг на 1500 м), а 29-річний Роман Ростикус – «срібло» у бігу на 3000 м з/п.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛОДА