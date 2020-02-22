Спортсмени зі Львівщини здобули п’ять медалей на чемпіонаті України з легкої атлетики

На чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні, який проходив у Сумах, спортсменам зі Львівщині вдалося здобути п’ять медалей: 3 золоті і 2 срібні медалі. Про це інформує відділення НОК у Львівській області.

Останню медаль у скарбничку команди Львівщини на чемпіонаті України з легкої атлетики, який сьогодні завершився в Сумах, приніс стрибун у висоту Вадим Кравчук. Його результат – 2,24 м і це на 3 см нижче, ніж у переможця – Андрія Ковальова з Херсонщини.

Сьогодні золоті нагороди серед львівських спортсменів здобули: Орися Дем’янюк (Мочульська) – у бігу на 1500 м, а також Оксана Райта і Костянтин Коляда (обоє – у бігу на 3000 з/п). Окрім того, Роман Ростикус виборов «срібло» у бігу на 3000 з/п.

В командному рейтингу збірна Львівщини стала шостою (770 очок). А трійка лідерів наступна:

м.Київ (2100), Київська область (1525), Дніпропетровська область (1355).

У рейтингу команд U-23 збірна Львівщини – сьома.