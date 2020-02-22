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Спортсмени зі Львівщини здобули п’ять медалей на чемпіонаті України з легкої атлетики

Вероніка Рой

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На чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні, який проходив у Сумах, спортсменам зі Львівщині вдалося здобути п’ять медалей: 3 золоті і 2 срібні медалі. Про це інформує відділення НОК у Львівській області.

 

Останню медаль у скарбничку команди Львівщини на чемпіонаті України з легкої атлетики, який сьогодні завершився в Сумах, приніс стрибун у висоту Вадим Кравчук. Його результат – 2,24 м і це на 3 см нижче, ніж у переможця – Андрія Ковальова з Херсонщини.

Сьогодні золоті нагороди серед львівських спортсменів здобули: Орися Дем’янюк (Мочульська) – у бігу на 1500 м, а також Оксана Райта і Костянтин Коляда (обоє – у бігу на 3000 з/п). Окрім того, Роман Ростикус виборов «срібло» у бігу на 3000 з/п.

В командному рейтингу збірна Львівщини стала шостою (770 очок). А трійка лідерів наступна:

  1. м.Київ (2100),
  2. Київська область (1525),
  3. Дніпропетровська область (1355).

У рейтингу команд U-23 збірна Львівщини – сьома.

 

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