Більшість служб таксі в Україні працюють нелегально, – Мінінфраструктури

Більшість відомих служб таксі в Україні працюють нелегально і не сплачують податки. Про це пише Укрінформ із посиланням на очільника Директорату автомобільного та електричного міського транспорту Міністерства інфраструктури України Гамлета Погосяна.

За словами посадовця, 95% ринку таксі знаходиться в тіні. У галузі зайнятих – майже 220 тисяч водіїв.

«На сьогодні вони (Uber, Uklon і Bolt – ред.) поза правовим полем працюють. Це є прямим ризиком для наших громадян у питаннях безпеки і питаннях відстоювання своїх інтересів у разі потреби», – сказав Гамлет Погосян.

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Водночас він додав, що службу таксі в Україні реформують, щоб детінізувати сферу перевезень.

Як писав Львівський портал, після послаблення карантину в Україні подорожчало таксі. Це сталось незважаючи на те, що ціни на пальне лише впали.

Під час жорсткого карантину у Львові чотири служби таксі безкоштовно возили медиків на роботу.

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