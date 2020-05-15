Після послаблення карантину в Україні подорожчало таксі

Послуги таксі суттєво подорожчали після послаблення урядом карантинних заходів в України. Це відбулося попри те, о ціни на пальне падали. Про це йдеться в Економічному звіті тижня, що закінчився 15 травня, який підготував Національний банк України, передає Громадське.

«Послаблення карантинних обмежень мало різноспрямований вплив на вартість послуг – вартість доставки із закладів харчування залишилися незмінною, тоді як послуги таксі суттєво подорожчали попри низькі ціни на паливо», – повідомили у Нацбанку.

Там зазначають, що протягом останнього тижня в Україні падали ціни на ліки (як проти респіраторних захворювань, так і від серцево-судинних). Також дешевшали всі види пального: дизельне пальне, газ, бензини А-95 та А-92.