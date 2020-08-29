В Академії сухопутних військ вшанували пам’ять загиблих побратимів

Сьогодні, 29 серпня, у День вшанування пам’яті захисників України, військовослужбовці Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вшанували українських воїнів, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

Керівництво, викладачі, курсанти та військові капелани вшанували пам’ять полеглих випускників Академії сухопутних військ, поклавши квіти до пам’ятного знаку, присвяченому вихованцям вишу, які полягли, боронячи Україну.

О 10:00 год. всі вони долучились до національної хвилини мовчання.

Реклама партнерів

«Сьогодні ми схиляємо голови перед пам’яттю Героїв, згадуємо звитяжні сторінки української історії, надихаємось мужніми вчинками тих, хто віддав задля перемоги та миру своє життя. Щира вдячність та вічна шана полеглим Героям», – зазначив начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Згодом військові разом із небайдужими львів’янами, громадськими діячами, духовенством, сім’ями захисників та представниками влади вшанували пам’ять полеглих воїнів України на полях почесних поховань №67 та №76 Личаківського кладовища.

Зазначимо, що військовослужбовці роти почесної варти та військового оркестру Національної академії взяли активну участь в організації та проведенні заходів із вшанування полеглих воїнів у Львові. Із детальною програмою вшанування пам’яті захисників у Львові можна ознайомитися за цим посиланням.

Додамо, що День пам’яті захисників України відзначають вдруге. На державному рівні його відзначають щороку 29 серпня відповідно до виданого указу президента Володимира Зеленського.

Датою вшанування пам’яті захисників України обрали 29 серпня, оскільки саме цього дня у 2014 році в Іловайському котлі загинуло найбільше бійців за весь час війни на Донбасі.

Офіційним символом Дня пам’яті загиблих захисників України є жовтогарячий соняшник, який уособлює скорботу за загиблими на Донбасі українськими воїнами.

Як відомо, саме зараз поспівають соняхи, однак збирати їх у серпні 2014 року було складно, адже в цих соняшниках, зокрема, тривали бої й залишалися загиблі українські захисники.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Академія сухопутних військ