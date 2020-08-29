Путін вважає легітимними вибори в Білорусі

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія визнає легітимність виборів у Білорусі. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Росія-1, пише УП.

«Ми виходимо з того, що вибори відбулися. Я відразу це зробив. Ми визнали їхню легітимність. Я привітав Олександра Григоровича Лукашенка з перемогою на цих виборах», – сказав Путін.

Говорячи про вибори в Білорусі, Путін зазначив, що в світі взагалі не існує «нічого ідеального».

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«Білоруська влада запросили БДІПЛ ОБСЄ взяти участь у контролі над виборами. Що ж вони не приїхали? І це відразу нас наводить на думку про те, що вже була, власне кажучи, заготовлена ​​позиція щодо результатів цих виборів. Тому хтось може сумніватися в результатах, але у мене є всі підстави сумніватися в тому, що ті, хто сумніваються, були абсолютно чесні», – додав президент РФ.

Нагадаємо, 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести.

Щоб розганяти мітинги, ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ.

Центральна виборча комісія 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента в Білорусі. Чинний президент Олександр Лукашенко набрав з 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська – 10,1% голосів.

Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента. Опозиція у Білорусі сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Україна поставила на паузу всі контакти з Білоруссю на дипломатичному рівні.

Як писав Львівський портал, нещодавно президент РФ Володимир Путін заявив, що на прохання Лукашенка створив резерв силовиків для Білорусі.

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