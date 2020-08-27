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Путін каже, що створив на прохання Лукашенка резерв силовиків для Білорусі

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Росія на прохання білоруського президента Олександра Лукашенка створила резерв правоохоронців для Білорусі, але він поки що не буде використаний. Про це повідомляє Укрінформ.

 

«Олександр Григорович (Лукашенко, – ред.) попросив мене сформувати певний резерв зі співробітників правоохоронних органів. І я це зробив. Однак ми домовилися також, що він не буде використаний до того часу, поки ситуація не буде виходити з-під контролю і поки екстремістські елементи, маскуючись політичними гаслами, не перетнуть певних меж, не вдадуться до розбою, не почнуть підпалювати машини, будинки, банки, захоплювати адміністративні будівлі і так далі», – наголосив Путіну  інтерв’ю телеканалу «Росія-1».

За його словами, обидва президенти дійшли висновку про те, що «такої необхідності наразі немає, і, сподіваюся, її не буде, і тому цей резерв ми не використаємо».

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Він також назвав очевидним існування внутрішньополітичних проблем у Білорусі, але висловив надію на їх вирішення виключно мирними засобами.

«Все ж таки в цілому ситуація (в Білорусі) зараз вирівнюється. І я сподіваюся, що всі проблеми, – а вони, звісно, є, інакше люди б на вулиці не виходили, це абсолютно очевидна річ – що вони будуть вирішуватися в рамках конституційного поля, в рамках закону і мирними засобами», – сказав він.

Путін також переконаний, що Росія в ситуації з Білоруссю поводиться стриманіше, ніж європейські та американські політики.

Як повідомляв Львівський портал, після закінчення президентських виборів у Білорусі 9 серпня почалися акції протесту, які переросли у зіткнення з міліцією. Так, у ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. Акції протесту тривають по нинішній день.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.

Центральна виборча комісія 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента в Білорусі. Чинний президент Олександр Лукашенко набрав з 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська – 10,1% голосів.

На вихідних, 15-16 серпня, Олександр Лукашенко провів дві телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, який пообіцяв «посприяти у вирішенні проблем».

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