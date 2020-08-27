Путін каже, що створив на прохання Лукашенка резерв силовиків для Білорусі

Росія на прохання білоруського президента Олександра Лукашенка створила резерв правоохоронців для Білорусі, але він поки що не буде використаний. Про це повідомляє Укрінформ.

«Олександр Григорович (Лукашенко, – ред.) попросив мене сформувати певний резерв зі співробітників правоохоронних органів. І я це зробив. Однак ми домовилися також, що він не буде використаний до того часу, поки ситуація не буде виходити з-під контролю і поки екстремістські елементи, маскуючись політичними гаслами, не перетнуть певних меж, не вдадуться до розбою, не почнуть підпалювати машини, будинки, банки, захоплювати адміністративні будівлі і так далі», – наголосив Путіну інтерв’ю телеканалу «Росія-1».

За його словами, обидва президенти дійшли висновку про те, що «такої необхідності наразі немає, і, сподіваюся, її не буде, і тому цей резерв ми не використаємо».

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Він також назвав очевидним існування внутрішньополітичних проблем у Білорусі, але висловив надію на їх вирішення виключно мирними засобами.

«Все ж таки в цілому ситуація (в Білорусі) зараз вирівнюється. І я сподіваюся, що всі проблеми, – а вони, звісно, є, інакше люди б на вулиці не виходили, це абсолютно очевидна річ – що вони будуть вирішуватися в рамках конституційного поля, в рамках закону і мирними засобами», – сказав він.

Путін також переконаний, що Росія в ситуації з Білоруссю поводиться стриманіше, ніж європейські та американські політики.

Як повідомляв Львівський портал, після закінчення президентських виборів у Білорусі 9 серпня почалися акції протесту, які переросли у зіткнення з міліцією. Так, у ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. Акції протесту тривають по нинішній день.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.

Центральна виборча комісія 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента в Білорусі. Чинний президент Олександр Лукашенко набрав з 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська – 10,1% голосів.

На вихідних, 15-16 серпня, Олександр Лукашенко провів дві телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, який пообіцяв «посприяти у вирішенні проблем».

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