Львів попрощався із першим мером Василем Шпіцером

Сьогодні, 29 серпня, на Личаківському кладовищі поховали першого мера Львова Василя Шпіцера. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Прощання з Василем Шпіцером та чин похорону відбулись у церкві Пресвятої Трійці, що на вул. Тершаківців, 1-А. Поховали його на Личаківському кладовищі. Церемонія відбувалась із дотриманням усіх карантинних вимог.

Зазначимо, що помер Василь Шпіцер 27 серпня на 73 році життя. Він був першим міським головою Львова у часи незалежної України. Посаду мера обіймав із 1990 по 1994 роки. Саме Василю Шпіцеру належала ідея збудувати підземний трамвай (метро) у центрі міста, втім реалізувати її так і не вдалось.

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Народився Василь Шпіцер 2 жовтня 1947 року у селі Нижня Лукавиця Стрийського району. З 1965 року проживав у Львові. Закінчив електрофізичний факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Діелектрики і напівпровідники», інженер електронної техніки.

У 1990 році обраний депутатом Львівської обласної та міської рад. Після завершення роботи на посаді мера Львова Василь Шпіцер ще рік попрацював у Львівській ОДА, а в 1996-му став заступником директора дочірньої фірми «ГАЛЬ-Дженералтранс» (Київ). Про подальшу діяльність Василя Шпіцера нічого не відомо.