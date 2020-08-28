Першого мера Львова поховають на Личаківському кладовищі

Першого мера Львова Василя Шпіцера поховають у суботу , 29 липня, на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, у п’ятницю, 28 серпня, о 19.00 год. відбудеться парастас у церкві Пресвятої Трійці на вул. Тершаківців, 1а. А у суботу, 29 серпня, з 10.00 до 12.00 год. триватиме прощання з Василем Шпіцером. Чин похорону розпочнеться о 12.00 год. у церкві Пресвятої Трійці,що на вул. Тершаківців, 1а. Поховають Василя Шпіцера на Личаківському кладовищі.

Церемонія похорону і прощання відбуватиметься відповідно до карантинних норм і обмежень. Усіх просять з розумінням поставитися до цих вимог.

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Як повідомляв Львівський портал, 27 серпня, на 73 році життя помер перший мер Львова у часи Незалежності Василь Шпіцер. Він перебував на цій посаді з 1990 року до 1994 року. Саме йому належала ідея збудувати підземний трамвай у центрі міста, втім, реалізувати її так і не вдалось.

Народився Василь Шпіцер 2 жовтня 1947 року у селі Нижня Лукавиця Стрийського району. З 1965 року проживав у Львові. Закінчив електрофізичний факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Діелектрики і напівпровідники», інженер електронної техніки.

У 1990 році обраний депутатом Львівської обласної та міської рад. Василь Шпіцер був першим міським головою Львова. Після завершення роботи на посаді мера Василь Шпіцер ще рік попрацював у Львівській ОДА, а в 1996-му став заступником директора дочірньої фірми «ГАЛЬ-Дженералтранс» (Київ). Про подальшу діяльність Василя Шпіцера нічого не відомо.