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Помер перший мер Львова Василь Шпіцер

Вероніка Рой

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На 72 році життя помер перший мер Львова Василь Шпіцер. Про це Львівському порталу стало відомо з власних джерел.

 

Також про смерть Василя Шпіцера повідомив його племінник Андрій Шпіцер.

«Відійшов у вічність найдорожчий для мене чоловік – Василь Шпіцер… У найважчих питаннях я завжди звертався по його пораду і за його досвідом – неоціненним досвідом першого мера Львова за незалежної України, кандидата технічних наук, винахідника, політика, публіциста, письменника, дослідника, спортсмена з необмеженим позитивом, добрими очима та яскравою посмішкою», – написав він.

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Василь Шпіцер був першим мером Львова у часи Незалежності – потягом 1990-1994 рр. Саме йому належала ідея збудувати підземний трамвай у центрі міста, втім, реалізувати її так і не вдалось.

Народився Василь Шпіцер 2 жовтня 1947 року у селі Нижня Лукавиця Стрийського району. З 1965 року проживав у  Львові. Закінчив електрофізичний факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Діелектрики і напівпровідники», інженер електронної техніки.

У 1990 році обраний депутатом Львівської обласної та міської рад. Василь Шпіцер був першим міським головою Львова. Після завершення роботи на посаді мера Василь Шпіцер ще рік попрацював у Львівській ОДА, а в 1996-му став заступником директора дочірньої фірми «ГАЛЬ-Дженералтранс» (Київ). Про подальшу діяльність Василя Шпіцера нічого не відомо.

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