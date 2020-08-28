В уряді готують пом'якшення заборони на в'їзд іноземців

Державне агентство розвитку туризму запропонує уряду переглянути постанову про заборону на в’їзд в Україну для іноземців та дозволити в’їзд туристам з країн «зеленої зони». Про це повідомили на сторінці ДАРТ у Facebook, передає Львівський портал.

Про це представники агенції поінформували учасників акції протесту проти закриття в’їзду для іноземців до України на місяць, яку туристична спільнота провела під стінами Кабінету міністрів.

Зазначається, що агенція спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України розробляє проєкт постанови. Зокрема, пропонується дозволити в’їзд до України іноземним громадянам із країн «зеленої» зони, що прибувають з туристичною метою.

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Зміни обіцяють винести на найближче засідання уряду.

Як повідомляв Львівський портал, Кабінет міністрів ухвалив рішення про закриття кордонів з опівночі 28 серпня. Втім окремим категоріям громадян в’їзд буде дозволено.

Також ми повідомляли, що Львівська облдержадімінстрація та Львівська міськрада звернулися до Кабміну з проханням переглянути рішення про заборону в’їзду до України іноземців. На думку посадовців, це може вплинути на туризм у Львові та області.

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