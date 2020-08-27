В Україні за добу померла рекордна кількість пацієнтів із COVID-19

В Україні станом на ранок 27 серпня 112 059 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2403 летальні (+49 за останню добу), 54 217 пацієнтів одужали (+763 за добу). За добу зафіксовано 1974 нових випадки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Львівська область – 13 763 випадки;
- м. Київ – 12 468 випадків;
- Чернівецька область – 9700 випадків;
- Рівненська область – 8818 випадків;
- Івано-Франківська область – 8485 випадків;
- Харківська область – 8202 випадки;
- Закарпатська область – 7225 випадків;
- Одеська область – 6537 випадків;
- Київська область – 5305 випадків;
- Волинська область – 5268 випадків;
- Тернопільська область – 5245 випадків;
- Вінницька область – 3736 випадків;
- Житомирська область – 2998 випадків;
- Хмельницька область – 2102 випадки;
- Дніпропетровська область – 2095 випадків;
- Чернігівська область – 1618 випадків
- Запорізька область – 1454 випадки;
- Черкаська область – 1318 випадків;
- Сумська область – 1302 випадки;
- Донецька область – 1278 випадків;
- Миколаївська область – 1040 випадків;
- Кіровоградська область – 780 випадків;
- Полтавська область – 695 випадків;
- Херсонська область – 363 випадки;
- Луганська область – 264 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв Львівський портал, 26 серпня на засіданні Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року.
Як відомо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.
Власне 12 серпня Кабмін зменшив кількість показників при визначенні карантинних зон для регіонів. Два з них об’єднали в один, тому тепер загалом їх три замість чотирьох. Детальніше про це читайте тут.
20 серпня Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла фактично всю Львівщину до «помаранчевої зони», лише Самбір – у «червону».
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Ольга Денисяка