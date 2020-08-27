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В Україні за добу померла рекордна кількість пацієнтів із COVID-19

Ольга Денисяка

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В Україні станом на ранок 27 серпня 112 059 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2403 летальні (+49 за останню добу), 54 217 пацієнтів одужали (+763 за добу). За добу зафіксовано 1974 нових випадки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я. 

 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: 

 

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  1. Львівська область – 13 763 випадки;
  2. м. Київ – 12 468 випадків;
  3. Чернівецька область – 9700 випадків;  
  4. Рівненська область – 8818 випадків; 
  5. Івано-Франківська область – 8485 випадків;  
  6. Харківська область – 8202 випадки;  
  7. Закарпатська область – 7225 випадків;  
  8. Одеська область – 6537 випадків;  
  9. Київська область – 5305 випадків;  
  10. Волинська область – 5268 випадків;  
  11. Тернопільська область – 5245 випадків;  
  12. Вінницька область – 3736 випадків;  
  13. Житомирська область – 2998 випадків;  
  14. Хмельницька область – 2102 випадки; 
  15. Дніпропетровська область – 2095 випадків; 
  16. Чернігівська область – 1618 випадків 
  17. Запорізька область – 1454 випадки;  
  18. Черкаська область – 1318 випадків; 
  19. Сумська область – 1302 випадки;  
  20. Донецька область – 1278 випадків;  
  21. Миколаївська область – 1040 випадків;  
  22. Кіровоградська область – 780 випадків; 
  23. Полтавська область – 695 випадків;  
  24. Херсонська область – 363 випадки;  
  25. Луганська область – 264 випадки. 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Львівський портал, 26 серпня на засіданні Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року.

Як відомо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони.  Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

Власне 12 серпня Кабмін зменшив кількість показників при визначенні карантинних зон для регіонів. Два з них об’єднали в один, тому тепер загалом їх три замість чотирьох. Детальніше про це читайте тут.

20 серпня Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла фактично всю Львівщину до «помаранчевої зони», лише Самбір – у «червону».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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