В Україні за добу померла рекордна кількість пацієнтів із COVID-19

В Україні станом на ранок 27 серпня 112 059 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2403 летальні (+49 за останню добу), 54 217 пацієнтів одужали (+763 за добу). За добу зафіксовано 1974 нових випадки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Реклама партнерів

Львівська область – 13 763 випадки; м. Київ – 12 468 випадків; Чернівецька область – 9700 випадків; Рівненська область – 8818 випадків; Івано-Франківська область – 8485 випадків; Харківська область – 8202 випадки; Закарпатська область – 7225 випадків; Одеська область – 6537 випадків; Київська область – 5305 випадків; Волинська область – 5268 випадків; Тернопільська область – 5245 випадків; Вінницька область – 3736 випадків; Житомирська область – 2998 випадків; Хмельницька область – 2102 випадки; Дніпропетровська область – 2095 випадків; Чернігівська область – 1618 випадків Запорізька область – 1454 випадки; Черкаська область – 1318 випадків; Сумська область – 1302 випадки; Донецька область – 1278 випадків; Миколаївська область – 1040 випадків; Кіровоградська область – 780 випадків; Полтавська область – 695 випадків; Херсонська область – 363 випадки; Луганська область – 264 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Львівський портал, 26 серпня на засіданні Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року.

Як відомо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

Власне 12 серпня Кабмін зменшив кількість показників при визначенні карантинних зон для регіонів. Два з них об’єднали в один, тому тепер загалом їх три замість чотирьох. Детальніше про це читайте тут.

20 серпня Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла фактично всю Львівщину до «помаранчевої зони», лише Самбір – у «червону».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook