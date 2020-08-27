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У світі третина дітей не має доступу до дистанційної освіти, – ЮНІСЕФ

Вероніка Рой

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Щонайменше третина школярів в світі – це 463 мільйони дітей – не змогли отримати доступ до дистанційного навчання після закриття шкіл через COVID-19. Про це свідчать дані звіту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), передає УП.

 

«Принаймні для 463 мільйонів дітей, чиї школи закрилися через COVID-19, не існувало такого поняття, як дистанційне навчання», – розповіла Генрієтта Форе, виконавча директорка ЮНІСЕФ.

За її словами, наслідки будуть відчуватися в економіці і суспільстві упродовж наступних десятиліть. Близко 1,5 мільярда школярів стикнулися із закриттям шкіл в період пандемії.

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Звіт також підкреслює обмеження, які є у дистанційного навчання, та як воно поглиблює нерівність у доступі до освіти.

Найбільше страждають школярі в країнах Африки на південь від Сахари, де щонайменше половина всіх учнів не мають можливості вчитися дистанційно. Ймовірно, найбільше труднощів з освітою в таких умовах в наймолодших школярів.

Хоча цифри в звіті показують тривожну картину відсутності дистанційного навчання під час закриття шкіл, ЮНІСЕФ попереджає, що ситуація, ймовірно, набагато гірша.

Навіть коли у дітей є технології та інструменти, вони можуть бути не в змозі вчитися віддалено через необхідність виконувати роботу по дому, примус до роботи, погане середовище для навчання і відсутність підтримки в сім’ї.

Нагадаємо, в Україні через коронавірусну інфекцію школярі з 12 березня перебували на карантині. Навчання проводилося дистанційно у режимі онлайн. Загалом цей навчальний рік учнів завершили дистанційно та без традиційних останніх дзвоників.

Наразі відомо, що для більшості школярів України навчальний рік розпочнеться традиційно 1 вересня. Втім навчання також залежатиме від того, в якій зоні перебуває регіон. Зокрема, школи «червоної зони» навчатимуться онлайн.

Львівський портал розповідав, як школярі та вчителі провели тримісячне навчання в режимі онлайн, що про таку освіту кажуть батьки та як починатимуть навчальний рік у вересні школи Львова. Детальніше читайте у нашому матеріалі: «Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?».

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