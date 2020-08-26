Ще дві лікарні на Львівщині прийматимуть хворих на COVID-19

З вівторка, 26 серпня, хворих із Covid-19 прийматимуть іще два медичні заклади Львівської області. Це терапевтичне відділення Львівської обласної клінічної лікарні та інфекційне відділення Самбірської районної лікарні. Про повідомив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко, передає пресслужба ЛОДА.

«Терапевтичне відділення обласної клінічної лікарні уже оснащене точками доступу кисню, на що скерували із обласного бюджету 100 тисяч гривень, іще стільки ж скерували на засоби захисту. Планується, там буде 70 ліжок. Лікарня готова і законтрактована, може приймати пацієнтів. Також Самбірська районна лікарня підготовлена до роботи із Covid-пацієнтами», – розповів Іван Собко.

Самбірська лікарня прийматиме за необхідності пацієнтів, зокрема, із Турківського району. Інших лікарень переводити на роботу із коронавірусом не планують.

Реклама партнерів

«Враховуючи ситуацію, на Львівщині не будемо робити нових місць для лікування коронавірусних пацієнтів, адже у мешканців області є ще багато інших медичних потреб», – підсумував Іван Собко.

Окрім того, уже дозволили частково відновити роботу Госпіталю імені Юрія Липи нековідного профілю.

Нагадаємо, через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус в Україні починають розгортати лікарні «другої хвилі» для прийому інфікованих.

10 серпня у МОЗ заявили, що Львівщина вже перейшла поріг щодо 50 відсотків заповненості ліжок лікарень «першої хвилі». Відтак в області почали розгортати лікарні «другої хвилі». У рамках залучення лікарень «другої хвилі» у Львівській області кількість ліжок для прийому хворих на COVID-19 планують збільшити до майже 3,5 тисяч.

Своєю чергою у Львівській міській раді повідомили, що місто справляється із потоком пацієнтів і не розгортатиме лікарні «другої хвилі».