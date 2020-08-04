Спроба рецидивіста зґвалтувати жінку у потязі: «Укрзалізниця» звільнить провідницю вагона

«Укрзалізниця» звільнить провідника вагона, начальника потяга «Маріуполь – Київ», де вночі 31 липня чоловік увірвався у купе жінки з неповнолітнім сином, побив її і намагався зґвалтувати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі УЗ.

Із займаних посад буде звільнено провідника вагона, у якому стався інцидент, начальника поїзда, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників та заступника начальника Маріупольського вагонного депо.

Під час оперативного службового розслідування інциденту встановили, що на станції П’ятихатки-Стикові, скориставшись відсутністю провідника на робочому місці, чоловік самовільно увійшов до вагона №3 і зайняв вільне місце. Близько 03:30 до провідника вагона №4 звернулася пасажирка з ознаками побиття й попросила про допомогу. На жаль, провідники не надали належної допомоги, яка передбачена в таких випадках.

«Працівників, через недбалість яких сторонній чоловік проник до поїзда №9/10 Київ — Маріуполь та побив пасажирку, буде звільнено із займаних посад. Зазначені співробітники проявили недостатній професійний рівень і допустили низку порушень», – наголошують у пресслужбі «Укрзалізниці».

Також зазначають, що збираються провести додатковий інструктаж усіх провідників щодо недопущення такої ситуації в майбутньому та встановлено жорсткий контроль за дотриманням їх посадових обов’язків. Окрім цього УЗ наголошує на нагальній необхідності поновлення супроводу поїздів далекого сполучення під час руху співробітниками Національної поліції для повної безпеки пасажирів.

Додамо, що зловмисником, який напав на жінку, виявився 45-річний уродженець Запоріжжя, який вже був тричі судимим.

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