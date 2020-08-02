У поїзді «Маріуполь-Київ» чоловік побив і намагався зґвалтувати жінку

Вночі 31 липня у потязі «Маріуполь-Київ» чоловік увірвався у купе пасажирки, котра їхала з неповнолітнім сином, побив її та намагався зґвалтувати жінку. Про інцидент у Facebook повідомила постраждала Анастасія Лугова.

За її словами, близько 3:00 у купе увірвався невідомий чоловік, одягнений лише в труси, заблокував двері та почав бити жінку. Пасажирка почала кричати, від чого прокинувся її син, котрий просив не бити маму. Через це чоловік захотів вдарити і сина, але жінка затримала удар та пообіцяла, що зробить все, аби він не бив дитини.

«Чоловік перестав агресувати, зняв труси і почав до мене приставати. Я попросила, щоб трішки зачекав, адже син ще не спить і це все бачить… Я зрозуміла, що потрібно якось вивести чоловіка з купе. Я запропонувала йому вийти, щоб син нічого не бачив. Він погодився, обгорнувся в простирадло, вивів мене з купе і завів до свого купе. Двері за мною заблокував на верхній замок. Чоловік зняв простирадло і почав приставати. Але в той час мій син почав плакати і кликати мене. «Ось він шанс на порятунок» – подумала я, і запропонувала вийти та піти заспокоїти сина. Чоловік мене відпустив але сказав, щоб я повернулась, інакше він мене знайде і буде гірше», – розповідає жінка.

Після цього жінка вийшла із купе та кликала на допомогу. Втім її зміг захистити лише провідник з сусіднього вагону. Зловмисника затримали у Києві.

Вчора 31.07 в поїзді «Маріуполь-Київ» близько 3:00 на мене було скоєно напад. В купе я була з сином. Прокинулася від… Posted by Anastaisha Lygova on Saturday, August 1, 2020

Як повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко поліція і прокуратура готують чоловіку підозру за статтями – нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та спробу зґвалтування.

«Поліція і прокуратура проситиме суддю вибрати запобіжний захід у вигляді арешту без права виходу під заставу, так як ця людина просто небезпечний для оточуючих. Раніше 45-річний уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович був тричі судимий. У 1996 році за викрадення автомобіля, в 1999 за хуліганство, 2008 за крадіжку. У Віталія Рудзько після трьох судимостей був шанс жити нормальним життям і не порушувати Закон. Однак він вибрав інший шлях і попереду його знову чекають довгі роки за гратами», – зазначив Геращенко.

Фото: Антон Геращенко