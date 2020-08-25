Справу щодо посадовців районної і сільської рад, які вимагали хабар, передали до суду

Справу щодо заступника голови Перемишлянської районної ради та сільського голови Білецької сільради, затриманих наприкінці квітня при одержанні 1500 дол. хабара, передали до суду. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що заступник голови однієї з районних рад та голова однієї з сільських рад на Львівщині, діючи умисно, з корисливих мотивів, вимагали та одержали неправомірну вигоду в сумі, відповідно, 1200 та 300 доларів США.

Як повідомлялося раніше, посадовців, причетних до отримання неправомірної вигоди за безперешкодне проходження конкурсу та призначення одного з кандидатів на вакантну посаду землевпорядника сільської ради, викрили 28 квітня під час отримання неправомірних вигод.

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Сьогодні, 25 серпня, слідчі скерували обвинувальні акти до суду.

Одному з підозрюваних – голові сільради – за скоєне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе чи третьої особи) ККУ, загрожує позбавлення волі до десяти років.

Другий підозрюваний – заступник голови райради – обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, тобто, одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням) та ч. 4 ст. 27 – ч. 3 ст. 369 (підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення нею дій в інтересах третьої особи, з використанням наданої їй влади) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статті, – позбавлення волі до восьми років.

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