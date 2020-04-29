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Заступнику очільника райради та голові сільради, які попалися на хабарі, оголосили підозри

Соломія Головіна

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Заступнику голови Перемишлянської районної ради та сільському голові Білецької сільради, затриманих при одержанні 1500 дол.  хабара, оголосили про підозру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

За версією слідства, вони вимагали та отримали 1500$ доларів США неправомірної вигоди за працевлаштування львів’янина землевпорядником очолюваної одним із фігурантів сільради.

На цей час 44 та 53-річному посадовцям прокурори вручили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Крім цього, вирішується питання про обрання для вказаних осіб міри запобіжного заходу.

За вчинене їм загрожує від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна.

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