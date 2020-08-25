Лукашенко та Путін домовилися випробувати російську вакцину від коронавірусу на білорусах

Президенти Білорусі та Росії Олександр Лукашенко та Володимир Путін провели чергову телефонну розмову, під час якої домовилися випробувати російську вакцину від коронавірусу на білорусах. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на агентство «Белта».

«Глави держав обговорили питання боротьби з коронавірусом. У цьому ключі президенти домовилися, що громадяни Білорусі в добровільному порядку візьмуть участь у третьому етапі випробувань вакцини від коронавірусу, виробленої в Росії. Також Білорусь стане першою країною, куди поставлять дану вакцину», – мовиться у повідомленні.

Крім того, за даними агентства, президенти обговорили ситуацію всередині Білорусі і «на зовнішньому контурі, особливо на західному напрямку».

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Сайт Кремля коротко повідомив, що Лукашенко інформував Путіна «про заходи, що вживаються з метою нормалізації обстановки в країні». «Зачіпалася також тематика двостороннього співробітництва в питаннях протидії коронавірусній інфекції», – мовиться у повідомленні.

На початку серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19 і його донька уже зробила щеплення.

Як писав Львівський портал, президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1 млн доларів тому, хто винайде дієву вакцину від коронавірусу.

Станом на середину червня в Європі вже замовили 400 млн доз вакцини від COVID-19, яку розробляє компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. Нещодавно у Великій Британії на людях випробовували ще одну вакцину від коронавірусу. Детальніше – тут.

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