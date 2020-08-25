Коронавірус в Україні: за добу виявили 1658 нових хворих, ще 25 людей померли

Станом на ранок вівторка, 25 серпня, в Україні коронавірус підтвердили 108 415 людям. За останню добу COVID-19 виявили у ще 1658 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Так, станом на на 9:00 год. 25 серпня в Україні 108 415 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 1658 нових хворих. Від ускладнень коронавірусу померло 2318 людей (+25 за останню добу). Натомість 52 870 пацієнтів вже одужали (+346 за останню добу). Загалом проведено 1 436 206 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

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Львівська область — 13 389 випадків;

м. Київ — 12 153 випадки;

Чернівецька область — 9371 випадок;

Рівненська область — 8644 випадки;

Івано-Франківська область — 8154 випадки;

Харківська область — 7807 випадків;

Закарпатська область — 7063 випадки;

Одеська область — 6166 випадків;

Волинська область — 5187 випадків;

Київська область — 5115 випадків;

Тернопільська область — 4923 випадки;

Вінницька область — 3649 випадків;

Житомирська область — 2923 випадки;

Хмельницька область — 2047 випадків;

Дніпропетровська область — 2050 випадків;

Чернігівська область — 1552 випадки;

Черкаська область — 1300 випадків;

Донецька область — 1238 випадків;

Запорізька область — 1407 випадків;

Сумська область — 1246 випадків;

Миколаївська область — 1004 випадки;

Кіровоградська область — 769 випадків;

Полтавська область — 677 випадків;

Херсонська область — 337 випадків;

Луганська область — 244 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як відомо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

Власне 12 серпня Кабмін зменшив кількість показників при визначенні карантинних зон для регіонів. Два з них об’єднали в один, тому тепер загалом їх три замість чотирьох. Детальніше про це читайте тут.

20 серпня Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла фактично всю Львівщину до «помаранчевої зони», лише Самбір – у «червону».

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