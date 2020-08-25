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Коронавірус в Україні: за добу виявили 1658 нових хворих, ще 25 людей померли

Вероніка Рой

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Станом на ранок вівторка, 25 серпня, в Україні коронавірус підтвердили 108 415 людям. За останню добу COVID-19 виявили у ще 1658 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

Так, станом на на 9:00 год. 25 серпня в Україні 108 415 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 1658 нових хворих. Від ускладнень коронавірусу померло 2318 людей (+25 за останню добу). Натомість 52 870 пацієнтів вже одужали (+346 за останню добу). Загалом проведено 1 436 206 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

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  • Львівська область — 13 389 випадків;
  • м. Київ — 12 153 випадки;
  • Чернівецька область — 9371 випадок;
  • Рівненська область — 8644 випадки;
  • Івано-Франківська область — 8154 випадки;
  • Харківська область — 7807 випадків;
  • Закарпатська область — 7063 випадки;
  • Одеська область — 6166 випадків;
  • Волинська область — 5187 випадків;
  • Київська область — 5115 випадків;
  • Тернопільська область — 4923 випадки;
  • Вінницька область — 3649 випадків;
  • Житомирська область — 2923 випадки;
  • Хмельницька область — 2047 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2050 випадків;
  • Чернігівська область — 1552 випадки;
  • Черкаська область — 1300 випадків;
  • Донецька область — 1238 випадків;
  • Запорізька область — 1407 випадків;
  • Сумська область — 1246 випадків;
  • Миколаївська область — 1004 випадки;
  • Кіровоградська область — 769 випадків;
  • Полтавська область — 677 випадків;
  • Херсонська область — 337 випадків;
  • Луганська область — 244 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як відомо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони.  Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

Власне 12 серпня Кабмін зменшив кількість показників при визначенні карантинних зон для регіонів. Два з них об’єднали в один, тому тепер загалом їх три замість чотирьох. Детальніше про це читайте тут.

20 серпня Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла фактично всю Львівщину до «помаранчевої зони», лише Самбір – у «червону».

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