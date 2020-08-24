29 років Незалежності України. Як відзначали у Львові

24 серпня Україна відзначає 29-ту річницю Дня Незалежності. Цьогоріч через пандемію заходи святкування є обмежені. Але все ж по усій території України провели низку святкових подій. Не виключенням був і Львів. Тож Львівський портал у фотографіях показує, як Львів святкував День Незалежності.

Розпочалися заходи відзначення Дня Незалежності у Львові на Личаківському кладовищі. Там вшановували пам’ять українських захисників. Зокрема, на полі почесних поховань № 76 запалили лампадки до могил Новітніх Героїв.

Згодом кілька сотень львів’ян рушили Маршем Нескорених вулицями Львова. Метою заходу було вшанування пам’яты загиблих Героїв та моральна підтримка українських воїнів – тих, хто воює, і тих, хто поранений.

На площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку у Львові організували телеміст із різними містами країни, в тому числі зі столицею. Під час події указом президента звання «Заслужений вчитель України» присвоїли учителеві Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Миколі Петруніву.

Також у Будинку офіцерів презентували виставку загиблого воїна АТО Юрія Колесника Виставка «Через призму війни та постать Ісуса Христа» – мистецький проєкт, що має на меті нагадати суспільству про війну. Всі твори в оригінальній та сучасній інтерпретації, з сакральним нахилом.

До Дня Незалежності у Львові провели 10 ювілейний Забіг за Тверезу Націю. У заході взяли участь 100 учасників – активна молодь, яка пропагує здоровий спосіб життя. Загальна дистанція – 23 км.

Львів’яни долучилися і до святкової екуменічної відправи акафісту до Пресвятої Богородиці. Її виконувала Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик».

Як відзначали День Незалежності у Києві можна переглянути тут.

Фото: ЛМР, ЛОДА, Львівський портал