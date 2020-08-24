У центрі Львова «Дударик» виконав акафіст до Пресвятої Богородиці

У День Незалежності, 24 серпня, на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку відбулася святкова екуменічна відправа акафісту до Пресвятої Богородиці у виконанні Львівської державної академічної чоловічої хорової капели «Дударик», передає кореспондент Львівського порталу.

В такий спосіб капела «Дударик» щорічно відкриває співочий сезон. Цьогоріч ювілейний він буде ювілейний – 50-тий. До заходу долучилися кілька десятків львів’ян.

«Зродилась ця традиція зі щирої потреби подякувати Богові за даровану Незалежність. Так з першої річниці і по нині представники Церков України, її влади, громада Львова, гості і рідні у супроводі капели «Дударик» відправляють цю молитву «на стоячи» зі щирою вірою у те, що допоки молимось і дякуємо доти і триваємо, живемо в незалежній Державі», – інформують організатори.

По завершенні акафісту капела «Дударик» представила громадськості ретроспективу Українського Гімну – козацького, русинського, стрілецького, повстанського, духовного і державного.

Молитва в День Незалежності України з капелою «Дударик» Молитва в День Незалежності України з капелою «Дударик». Акафіст до Пресвятої Богородиці. Трансляція наживо Posted by Dudaryk Choir on Monday, August 24, 2020

Довідка

Акафіст – це довгий піснеспів, який прославляє Пресвяту Богородицю, Ісуса Христа або святих. Акафіст треба молитися стоячи. Найдавнішим акафістом, який було укладено у VІІ столітті, є акафіст до Пресвятої Богородиці. Всі інші акафісти написані за його взірцем. Достеменно не відомо, хто був автором акафісту до Пресвятої Богородиці, але існує думка, що його написав святий Роман Сладкопівець. Акафіст має 25 окремих пісень: 13 коротких – вони називаються кондаки, і 12 довших – вони називаються ікоси.

Фото: Львівський портал

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