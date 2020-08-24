Вулицями Львова пройшов Марш Нескорених

Сьогодні, в День Незалежності, у Львові відбувся Марш Нескорених, метою якого було вшанувати пам’ять загиблих Героїв та морально підтримати українських воїнів — тих, хто воює, і тих, хто поранений. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Маршрут Маршу був від Личаківського кладовища, через Військовий госпіталь на вул. Личаківській, до Гарнізонного храму і зупинкою на коротке Віче біля пам’ятника Т. Шевченкові. Марш відбувся у Львові уже вдруге. Торік охочі також могли взяти участь у цій події. Ідею провести марш запропонував ветеран 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр» Артур Кирєєв.

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«Спершу ми зібрались на Личаківському цвинтарі, щоб вшанувати загиблих Героїв. Усіх, хто загинув за вільну і незалежну Україну. Ми пішли до госпіталю, де подякували пораненим хлопцям, які там зараз лікуються, та завезли їм подарунки.Це вже вдруге проходить у Львові такий Марш. І думаю, що то вже має бути така традиція», – сказав ініціатор проведення Маршу Нескорених Артур Кирєєв.

До учасників заходу звернулася і волонтерка Леся Мальків: «Що відчуває кожен з нас? Гордість і смуток. Гордість, тому що в нас уже 29 років незалежності, а смуток – бо в нас вже стільки років іде війна, і щодня гинуть наші хлопці. Сьогодні я з сумом і вдячністю згадую тих, кого вже нема, хто помер, віддавши своє життя за нас з вами. Сотні і сотні імен наших воїнів, які загинули за Україну. Згадую імена наших Воїнів Небесної Сотні, і Майдан, який змінив хід історії. Я обнімаю тих матерів, які втратили на цій війні своїх синів. У багатьох з них це був єдиний син. Ми розділяємо ваше велике материнське горе.Ми розділяємо смуток і тугу дружин, які втратили своїх чоловік, і дітей, чиї батьки здобули вічне життя в бою. Я дякую волонтерам, яких є сотні і сотні».

Відтак Марш рушив до Гарнізонного храму, де учасники помолились за усіх захисників України.

Фот: ЛМР