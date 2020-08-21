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Смерть гірника на шахті у Червонограді: прокуратура з’ясовує обставини події

Вероніка Рой

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Червоноградська місцева прокуратура взялася розслідувати обставини смерті гірника на шахті «Червоноградська». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Зазначимо, мова йде про трагічний випадок, що трапився 20 серпня близько 15:00 на шахті «Червоноградська» ДП «Львіввугілля». 39-річний гірник, який виконував підземні роботи з обслуговування конвеєру, затягнуло до стрічкового конвеєру. У результаті шахтар отримав травми не сумісні з життям.

Наразі проводяться слідчі дії. Досудове розслідування перебуває на контролі Червоноградської місцевої прокуратури. Санкцією ч. 2 ст. 272 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі до восьми років.

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