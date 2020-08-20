На шахті у Червонограді загинув 35-річний гірник

У Львівській області на шахті №2 «Червоноградська» загинув 35-річний гірник. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, нардеп Михайло Волинець.

«Через несумісні з життям травми загинув гірник Олександр Лукаш 1985 року народження», – зазначив Михайло Волинець.

Трагедія сталася, коли працівник вугледобувного підприємства перебував на пересипі конвеєрних стрічок. Як повідомляють з місця, врятувати життя гірника не вдалося.

Реклама партнерів

Деталі нещасного випадку наразі встановлюються.