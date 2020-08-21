На Львівщині стартував ремонт прикордонної дороги Яворів – Грушів

На Львівщині розпочалися ремонт прикордонної автомобільної дороги Яворів – Грушів. Загальна вартість робіт становить 7 млн євро. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Наразі виконують земляні роботи та зрізають пошкоджене дорожнє покриття. Перш ніж прокласти новий асфальтобетон, дорогу розширять, відповідно до нормативних вимог. Влаштують водовідведення, замінять існуючі залізобетонні труби, посилять основу дорожнього покриття. Опісля, влаштують тротуари та освітлення в межах населених пунктів. Встановлять зупинку громадського транспорту. Загальна протяжність дороги складає 19,5 км.

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Ремонт прикордонної дороги Яворів – Грушів виконують у межах співпраці з Польщею за Програмою «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні». Польща надає Україні кредит під 0,15% річних. Оновлена дорога повинна відповідатиме параметрам IV категорії. Загальна вартість робіт становить 7 млн євро.

«Приємно, що у нас з’явилось третє джерело фінансування. Завжди ми розраховували на обласний та державний бюджет, але тепер у нас є практика залучення коштів іноземних держав. На цю дорогу ми залучили кредитні кошти і маємо низький відсоток з відтермінуванням на 5 років. Співпраця з іноземними партнерами дозволить не лише покращити транспортну інфраструктуру, але й створити нові робочі місцями», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

За словами Юрія Бучка, окрім дороги Яворів – Грушів, планують розпочати ремонтні роботи на таких дорогах: Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий, КПП «Смільниця» – Старий Самбір, а також Червоноград – Рава-Руська.

Нагадаємо, наприкінця липня на Львівщині розпочалися ремонтні роботи прикордонної дороги О141003 Мостиська – Краковець.

Зазнчимо, цьогоріч на Львівщині на ремонт доріг державного значення передбачили більше 442 млн грн. Які саме дороги будуть відновлювати, читайте за цим посиланням.

Додамо, що раніше у Кабіміні пообіцяли за п’ять років відремонтувати в Україні 24 тисячі кілометрів доріг.

Фото: ЛОДА