МОЗ хоче по-іншому госпіталізовувати людей з COVID-19

Через ріст захворюваності на COVID-19 Міністерство охорони здоров’я планує змінити підхід до госпіталізації та приймати до стаціонару тільки тяжкохворих. Зараз середньотяжкі форми захворювання також входять в показання до госпіталізації. Про це під час брифінгу 21 серпня повідомила завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця, а також членкиня медичної ради при МОЗ Ольга Голубовська, передає УП.

За її словами, змінювати стратегію щодо госпіталізації, якщо буде продовжуватися стрімкий ріст хворих на коронавірус.

«Середньотяжкі форми захворювання також входять в показання до госпіталізації, і цим наша країна відрізняється від багатьох країн західної Європи і США, де госпіталізували лише людей вже в тяжкому стані. Але якщо буде спостерігатися такий ріст захворюваності, ми будемо змушені теж переглядати показання до госпіталізації і госпіталізувати тільки тяжкі форми захворювання. Це ускладнить якість надання медичної допомоги», – розповіла Голубовська.

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Станом на ранок в Україні 100 643 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2207 летальних (+23 за минулу добу), натомість 51 078 пацієнтів одужало (+637 за добу). За добу зафіксовано 2106 нових випадків.

Нагадаємо, через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус в Україні починають розгортати лікарні «другої хвилі» для прийому інфікованих.

10 серпня у МОЗ заявили, що Львівщина вже перейшла поріг щодо 50 відсотків заповненості ліжок лікарень «першої хвилі». Відтак в області почали розгортати лікарні «другої хвилі». У рамках залучення лікарень «другої хвилі» у Львівській області кількість ліжок для прийому хворих на COVID-19 планують збільшити до майже 3,5 тисяч.

Своєю чергою у Львівській міській раді повідомили, що місто справляється із потоком пацієнтів і не розгортатиме лікарні «другої хвилі».