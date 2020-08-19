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Від коронавірусу помер відомий львівський активіст

Ольга Денисяка

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Від коронавірусу помер заступник голови Громадської ради при Львівській ОДА Роман Сікіра. Про це 19 серпня повідомили у пресслужбі громадської ради, передає Львівському портал.

 

«На жаль, перестало битися серце доброго друга для кожного члена Громадської ради при ЛОДА, успішного підприємця, справедливого правозахисника і заступника голови Громради Романа Скіри», – йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що на Львівщині лабораторно підтверджено 12448 випадків коронавірусної інфекції. Від ускладнень COVID-19 померло 338 людей.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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