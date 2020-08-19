ВАКС закрив справу проти ексміністра інфраструктури Омеляна

ВАКС закрив справу проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна про недостовірне декларування через закінчення строків давності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ВАКС.

«Учора, 18 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання колишнього міністра інфраструктури України та звільнила останнього від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації), у зв’язку із закінченням строків давності», – йдеться у повідомленні.

Строки давності за першим епізодом пред’явленого обвинувачення спливли 5 листопада 2019 року, а за другим – 30 березня 2020 року.

Реклама партнерів

Зазначимо, Омеляна звинувачують в декларуванні недостовірної інформації за ст.366-1 Кримінального кодексу. За версією слідства, в деклараціях за 2015-2016 рік він навмисне вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн і 8 млн грн відповідно. За версією антикорупційних органів, витрати Омеляна на посаді міністра не відповідали його доходам. Прокурори стверджують: його дохід з 2000 року за 15 років державної служби становив близько 2 млн грн.

Володимир Омелян заявив, що вважає цю справу політичною помстою, мета якої – завдати репутаційного удару. Загалом, за час розгляду кримінального провадження судом було призначено 25 судових засідань, здійснено дослідження документів та висновків експертиз, що сукупно налічували 29 томів, оглянуто за участі спеціаліста речові докази, допитано 18 свідків та двох експертів.

«Я вважаю, що ця справа має виключно політичний характер і її метою була дискредитація мене, як міністра, щоб зупинити захід лоукостів, реформи на Укрзалізниці і в Укравтодорі. Водночас, позаяк НАБУ було порушено проти мене іншу, другу, справу за «незаконне, здійснене зі злим умислом зниження на 20% портових тарифів і зборів для морської галузі з 2018 року» і відкрито доступ до матеріалів цієї справи 14 серпня з метою подальшої передачі її в суд – я не матиму фінансової змоги оплачувати послуги адвокатів одночасно у двох судових процесах», – написав на сторінці у Facebook Володимир Омелян.

Ексміністр зазначив, що оскільки слухання у першій справі тривало би ще мінімум півроку – вчора (18 серпня – ред.), під час судового засідання, він вернувся з проханням до суду закрити першу справу у зв’язку з завершенням її термінів, не визнаючи власної вини.

«Наголошую, що і перша, і друга справа не містять корупційних дій, у них немає моєї особистої вигоди. Є лише політика, на жаль», – додав Омелян.

Нагадаємо, 19 червня, детективи Національного бюро повідомили про підозру колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.

Співробітники Державного бюро розслідувань 12 червня о 06.30 ранку прийшли із обшуком до колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

Як раніше повідомляв Львівський портал, НАБУ вручило підозру міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у незаконному збагаченні та недекларуванні.

Сам Омелян пов’язує своє затримання із справою Мартиненка і передвиборчим процесом.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд призначити Омеляну заставу в 5 мільйонів гривень. Однак суд відпустив міністра на поруки.

До слова, найбільшим досягненням Омеляна можна вважати подоланням тотальної монополії на ринку авіаперевезень в Україні. Прихід лоукостів, яких активно лобіював Омелян, обвалив захмарні ціни на авіаквитки. Саме після цього в Україні стався бум авіаперевезень. Також у міністра був гучний конфлікт із братами Дубневичами (нардепи від БПП), яких він звинуватив у незаконному збагаченні на тендерах «Укрзалізниці».

Після своєї відставки, колишній міністр різко критикував нову владу партії і кадрову політику Володимира Зеленського.