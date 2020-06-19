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НАБУ оголосило підозру ексміністру Омеляну

Вероніка Рой

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У п’ятницю , 19 червня, детективи Національного бюро повідомили про підозру колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. Про це інформує пресслужба НАБУ.

 

НАБУ зазначають, що колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

У Бюро кажуть, що Міністерство фінансів України виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про що Мінфін інформував міністра інфраструктури неодноразово.

«У підсумку, рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети», – мовиться у повідомленні НАБУ.

Тепер Володимиру Омеляну інкримінуютьза ч.2 ст.211 Кримінального кодексу України (видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах).

Сам Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook розповів, що ще минулої п’ятниці, 12 червня, його було запрошено до НАБУ, щоб дати додаткові покази у кримінальному провадженні щодо зниженням Урядом України портових тарифів і зборів на 20% у 2018 році. Проте допит перенесли на цю п’ятницю, 19 червня.

Ексміністр також каже, що зниження тарифу здійснювалося для збільшення товаро/вантажопотоку і завдяки цьому зниженню морська галузь продемонструвала у 2018-19 роках ріст більше, аніж на 20%.

«Незважаючи на те, що мене було запрошено на допит у якості свідка, детектив НАБУ намагається вручити мені підозру, що зменшення портових тарифів і зборів призвело до скорочення доходів державного бюджету і я (хоча це було колегіальне рішення Кабміну) завдав збитків державі. Це, безумовно, прецендент і тепер будь-який уряд, який полегшує тиск на бізнес, займається дерегуляцією, скорочує ЄСВ, зменшує інші податки –  може бути звинуваченим у шкідництві», – написав Володимир Омелян.

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань 12 червня о 06.30 ранку прийшли із обшуком до колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

Як раніше повідомляв Львівський порталНАБУ вручило підозру міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у незаконному збагаченні та недекларуванні.

Сам Омелян пов’язує своє затримання із справою Мартиненка і передвиборчим процесом.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд призначити Омеляну заставу в 5 мільйонів гривень. Однак суд відпустив міністра на поруки.

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