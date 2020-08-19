Ляшко розповів, яким школярам обов'язково потрібно пройти медогляд перед 1 вересня

Медичний огляд перед навчальним роком мають обов’язково пройти тільки першокласники. Всі інші діти мають проходити медогляд раз на рік. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 19 серпня, передає УП.

«Дитина повинна пройти медичний огляд один раз на рік. Цей огляд приблизно прив’язується плюс-мінус два тижні до її дня народження. Відповідальність за проходження медичного огляду покладається на батьків. Батьки можуть сконтактувати зі своїм сімейним лікарем і визначити дату, яка потрібна для проведення медичного огляду», – зазначив Ляшко.

Також він закликав перевірити календар щеплень для своєї дитини та свій особистий. За його словами, всі необхідні вакцини зараз є в наявності.

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Раніше Верховний суд підтвердив, що садочки і школи мають право не допускати невакцинованих дітей до освітніх закладів. У постанові сказано, що держава має забезпечити баланс між правом дитини отримати дошкільну освіту і правами інших дітей.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові напрацьовують модель освітнього процесу у школах міста з 1 вересня у випадку дистанційного навчання. Наразі вчителі проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Втім вже стало відомо, що для більшості школярів України навчальний рік розпочнеться традиційно 1 вересня. МОЗ також оприлюднило правила роботи шкіл під час карантину.

Нагадаємо, через коронавірусну інфекцію школярі з 12 березня перебували на карантині. Навчання проводилося дистанційно у режимі онлайн. Загалом цей навчальний рік учнів завершили дистанційно та без традиційних останніх дзвоників.

Львівський портал розповідав, як школярі та вчителі провели тримісячне навчання в режимі онлайн, що про таку освіту кажуть батьки та як починатимуть навчальний рік у вересні школи Львова. Детальніше читайте у нашому матеріалі: «Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?».

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