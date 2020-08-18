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Унівську лавру відкрили після спалаху коронавірусу

Ольга Денисяка

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Свято-Успенську унівську лавру УГКЦ, що в Перемишлянському районі Львівщини, відкрили для відвідувачів після карантину. Обмеження були запроваджені через спалах коронавірусу серед монахів. Про це 17 серпня повідомили на сторінці у Facebook лаври, передає Львівський портал.

 

Зазначається, що всі монахи, які напередодні захворіли на коронавірус, вже одужали і з 17 серпня лавра – відкрита для відвідувачів.

«Хочемо повідомити, що час карантину в Унівській лаврі завершений, всі браття одужали і двері нашої обителі відкриті для всіх вірян», – йдеться в повідомленні.

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Возлюблені у Господі брати та сестри, хочемо повідомити Вас, що час карантину в Унівській Лаврі завершений, всі браття…

Posted by Святоуспенська Унівська Лавра on Monday, August 17, 2020

 

Як повідомляв Львівський портал, у кінці липня в Унівській лаврі стався спалах коронавірусу. Відтак святиню закрили на карантин.

Зазначимо, що станом на ранок 18 серпня коронавірус лабораторно підтвердили у 12260 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 181 нового хворого.

Додамо, що 13 серпня уряд по-новому поділив Україну на карантинні зони. Зокрема, фактично вся Львівщина потрапила у «помаранчеву зону», лише Самбір опинився у «червоній».

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