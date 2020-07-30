Унівську лавру закрили через спалах COVID-19

Святоуспенську унівську лавру УГКЦ, що у Перемишлянському районі, закрили на карантин через хворих на COVID-19 священнослужителів. Відповідне офіційне повідомлення у Facebook опублікував отець Юрій Бойко.

Святоуспенська унівська лавра офіційно заявила про закриття на карантин у зв’язку зі спалахом коронавірусу.

Скільки саме священнослужителів захворіли на COVID-19, наразі не уточняють, проте у святині запевняють: всі отці та брати перебувають під наглядом лікарів.

«Повідомляємо, що з огляду на виявлення хворих серед нашої братії у Святоуспенській унівській лаврі ми змушені на певний час закрити вільний доступ до нашого монастиря, зважаючи на безпеку тих, хто прибуває молитися до нашої обителі», – йдеться в заяві Унівської лаври.

Коли святиню відкриють знову, наразі теж не відомо.

Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером за рівнем захворюваності в Україні. Тут заразилися 9379 мешканців, за останню добу виявили 131 нового хворого. У лікарнях перебувають 1076 пацієнтів. Загалом одужали вже 2256 людей, втім 255 померли.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Додамо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов нещодавно заявив, що ріст захворюваності на Західній Україні пов’язує з проведенням богослужінь.

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