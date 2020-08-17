Львів’янин, якому вперше в Україні пересадили підшлункову, помер

Львів’янин, якому нещодавно у лікарні швидкої допомоги зробили пересадку підшлункової залози та нирки, помер. Про це Львівському порталу повідомили у медзакладі.

«Змушені повідомити дуже сумну звістку: на жаль, Андрій, наш пацієнт із пересадженою підшлунковою залозою, помер…Це величезна втрата не лише для його рідних, а і для всього нашого колективу та тих, хто вболівав і переживав за чоловіка», – кажуть у лікарні швидкої допомоги.

Медики кажуть, що надавали чоловіку цілодобовий медичний супровід, його стан контролювали й іноземні лікарі. Втім відновитись після операції хворому не вдалося.

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Тривалий час стан пацієнта був стабільним, нирка і підшлункова починали працювати. Проте потім показники стрімко погіршилися, судини затромбувалися і ані операція, ані подальша реанімація вже не мали ефекту.

«Трансплантація підшлункової залози – це одна із найскладніших операцій з пересадження органів. Світова статистика говорить про те, що кожен третій пацієнт після такої операції не виживає, у той час як два інші отримують шанс жити повноцінно. Ми щиро хотіли, аби цей шанс був і у Андрія. На жаль, доля вирішила по-іншому», – додають медики.

Зазначимо, 45-річному львів’янину зробили пересадку нирки і підшлункової у лікарні швидкої допомоги на початку серпня. Чоловік із дитинства хворів на цукровий діабет, а останні кілька років – ще й на ниркову недостатність. Трансплантація підшлункової залози була першою такою операцію, яку провели в Україні.

Детальніше про трансплантацію органів у львівській лікарні швидкої допомоги читайте за цим посиланням.