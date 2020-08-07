У Львові вперше в Україні провели операцію з пересадки з підшлункової залози

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги у Львові вперше в Україні пересадили підшлункову залозу. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Донором став 38-річний мешканець Львівської області. Він потрапив до лікарні з розривом аневризми судин головного мозку, стан був несумісним з життям.

«Рідні підписали дозвіл на донорство. Висловлюємо співчуття родині, яка втратила сьогодні близьку людину. Але завдяки вашому рішенню одразу троє людей отримали другий шанс», – зауважив Андрій Садовий.

Загалом за цю ніч в лікарні три людини отримали 4 нові органи – серце, дві нирки і підшлункову.

Нирку і підшлункову отримав 45-річний львів’янин, який з дитинства хворів на цукровий діабет, а останні кілька років ще й на ниркову недостатність. Відповідно операція подарувала йому шанс вилікуватися від обох хвороб.

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