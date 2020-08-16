В Україні коронавірусом заразилися вже 91 356 осіб

В Україні станом на ранок 16 серпня 91 356 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 070 летальних (+26 за добу), 47 822 пацієнти одужало (+392 за добу). За добу зафіксовано 1637 нових випадків. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

1.Львівська область – 11 951 випадок;

2.м. Київ – 10 538 випадків;

3.Чернівецька область – 7617 випадків;

4.Рівненська область – 7538 випадків;

5.Івано-Франківська область – 6626 випадків;

6.Закарпатська область – 6246 випадків;

7.Харківська область – 6065 випадків;

8.Одеська область – 4964 випадки;

9.Волинська область – 4644 випадки;

10.Київська область – 4530 випадків;

11.Тернопільська область – 3732 випадки;

12.Вінницька область – 3213 випадків;

13.Житомирська область – 2430 випадків;

14.Дніпропетровська область – 1725 випадків;

15.Хмельницька область – 1581 випадок;

16.Чернігівська область – 1206 випадків;

17.Черкаська область – 1148 випадків;

18.Донецька область – 1088 випадків;

19.Запорізька область – 1085 випадків;

20.Сумська область – 854 випадки;

21.Миколаївська область – 808 випадків;

22.Кіровоградська область – 742 випадки;

23.Полтавська область – 548 випадків;

24.Херсонська область – 299 випадків;

25.Луганська область – 178 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 серпня 2020 року до Центру надійшло 1826 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 148 527 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як відомо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

Нещодавно в Україні вирішили зменшити кількість показників при визначенні карантинних зон для регіонів. Два з них об’єднали в один, тому тепер їх є три замість чотирьох. Детальніше про це читайте тут.

Відтак 13 серпня уряд по-новому поділив Україну на карантинні зони. Зокрема, фактично вся Львівщина потрапила у «помаранчеву зону», лише Самбір опинився у «червоній».

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