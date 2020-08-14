Новий коронавірусний антирекорд в Україні: ще 1732 нові випадки

За добу в Україні зафіксовано 1732 нові випадки коронавірусної хвороби: це антирекорд із кількості нових хворих за добу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Загалом станом на ранок 14 серпня в Україні 87 872 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2011 летальні (+19 за добу), 46 797 пацієнтів одужало (+581 за добу). За добу зафіксовано 1732 нові випадки. Загалом проведено 1 252 842 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 581 пацієнт.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

1.Львівська область – 11 658 випадків;

2.м. Київ – 10 160 випадків;

3.Рівненська область – 7326 випадків;

4.Чернівецька область – 7264 випадки;

5.Івано-Франківська область – 6320 випадків;

6.Закарпатська область – 6080 випадків;

7.Харківська область – 5583 випадки;

8.Волинська область – 4529 випадків;

9.Одеська область – 4732 випадки;

10.Київська область – 4429 випадків;

11.Тернопільська область – 3538 випадків;

12.Вінницька область – 3129 випадків;

13.Житомирська область – 2333 випадки;

14.Дніпропетровська область – 1658 випадків;

15.Хмельницька область – 1514 випадків;

16.Чернігівська область – 1154 випадки;

17.Черкаська область – 1092 випадки;

18.Донецька область – 1049 випадків;

19.Запорізька область – 1038 випадків;

20.Сумська область – 783 випадки;

21.Миколаївська область – 770 випадків;

22.Кіровоградська область – 739 випадків;

23.Полтавська область – 533 випадки;

24.Херсонська область – 290 випадків;

25.Луганська область – 171 випадок.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 серпня 2020 року до Центру надійшло 2132 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 144 640 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як відомо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

Власне 13 серпня уряд по-новому поділив Україну на карантинні зони. Зокрема, фактично вся Львівщина потрапила «помаранчеву зону», лише Самбір опинився у «червоній».

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