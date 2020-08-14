Депутат від ОПЗЖ хоче завадити реставрації пам’ятки архітектури в центрі Львова

Нардеп від ОПЗЖ Володимир Мороз звернувся до низки держструктур із закликом проконтролювати реставрацію пам’ятки архітектури на вул. Костя Левицького, 10. Її міськрада Львова почала через скандального власника приміщення, який торік незаконно вибив із вікна двері. Про це сьогодні, 14 серпня, йшлося під час засідання виконкому Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Ще торік у пам’ятці архітектури на вул. Костя Левицького, 10, що в центрі Львова, виявили незаконну перебудову.

З’ясувалось, що власник квартири на першому поверсі без будь-яких дозволів зробив із вікна двері. Мерія його штрафувала і зобов’язувала повернути будівлі первинний вид, проте все безрезультатно. Згодом «бій за пам’ятку» перейшов у судову тяганину.

Як розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, аби відновити зруйноване вікно, у мерії вирішили провести реставрацію всього будинку. Цю ідею підтримали місцеві мешканці, проте зараз у ситуацію втрутився народний депутат України від ОПЗЖ Володимир Мороз.

Нардеп стверджує, що до нього звернулись «мешканці» згаданого будинку, бо засумнівались у законності його реставрації. Зокрема, вони вважають, що роботи відбуваються із порушенням державних норм, правил і стандартів, а також не відповідають вимогам містобудівної документації. Тому Володимир Мороз звернувся у Міністерство розвитку громад, Мінкульт, Держархбудінспекцію та в поліцію з проханням відреагувати.

Своєю чергою Андрій Москаленко натякнув, що звернення до нардепа від ОПЗЖ міг написати той же власник приміщення, який незаконно зробив із вікна двері.

«Ця ситуація насправді є дуже дивна. Ми розуміємо, що тепер доведеться відписувати на десятки листів, запитів. І замість того, щоб реставрувати пам’ятку, будемо лише відволікатись. Ми знаємо, що за незаконним вибиттям дверей стоять колишні «регіонали», тому вважаємо, що люди мають про це знати. Цих осіб ми знаємо, їх навіть поліція розшукувала, але ніхто досі не покараний», – відзначив посадовець.

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Нагадаємо, незаконні роботи у пам’ятці на вул. Костя Левицького, 10 виявили у березні цього року. Тоді власник приміщення самовільно встановив на місці вікна двері, втім пообіцяв все переробити назад. Згодом він почав перешкоджати мерії, представники якої хотіли відновити вікно у пам’ятці, а також показував липову довідку з БТІ.

Згодом власник приміщення на вул. Костя Левицького, 10 Юрій Березовський почав вмивати руки, пояснюючи, що всі незаконні роботи проводив його орендар. Також чоловік подав до суду на Львівську міську раду, управління історичного середовища та Личаківську районну адміністрацію.

Влітку минулого року горе-підприємець знову самовільно вибив двері у пам’ятці на вул. Костя Левицького, 10.

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