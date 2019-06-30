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У пам’ятці аріхтектури на Костя-Левицького горе-підприємець знову самовільно вибив двері

Наталя Дуляба

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У суботу, 29 червня, у будинку №10 на вул. Костя-Левицького, пам’ятці архітектури, орендар, із яким мерія «воює» із березня, знову самовільно встановив на місці вікна двері. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, передає Львівський портал.

 

«Мабуть, пам’ятаєте, ми боролись проти вибиття із вікна у пам’ятці архітектури на вул. Левицького, 10 дверей? І ніби вже після довгого протистояння знайшли вихід. Ми замурували вибиття, замовили проект відновлення всього будинку і фасаду зокрема Але вчора просто за білого дня тут із вікна остаточно вибили двері», – написав Андрій Москаленко.

За його словами, жодного іншого покарання, окрім мізерного штрафу, для таких людей немає, відтак чиновник наголосив на важливості посилення контролю за збереженням пам’яток архітектури.

«Звичайно, що 1700 гривень штрафу для людей, для яких пам’ятка архітектури є лише порожнім словом, – це нічого. Унеможливити такі дії можна лише поставивши туди чергувати людину 24 години на добу», – додав Москаленко, але не конкретизував, якими саме будуть наступні дії міської ради щодо цього підприємця.

Нагадаємо, незаконні роботи на вул. Костя Левицького, 10 у Львові виявили у березні цього року. Вже тоді власник приміщення самовільно встановив на місці вікна двері, втім пообіцяв все переробити назад. Згодом він почав перешкождати мерії, представники якої хотіли віновити вікно у пам’ятці, а також показував липову довідку з БТІ.

Як повідомляв Львівський портал, власник приміщення на вул. Костя Левицького, 10 Юрій Березовський вмивав руки, пояснюючи, що всі незаконні роботи проводив його орендар. Також чоловік до суду на Львівську міську раду, управління історичного середовища та Личаківську районну адміністрацію.

Фото: Facebook Alex Muzyka

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