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Арт-простір «Фабрика повидла» повністю відкриють 2021 року

Соломія Головіна

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Наприкінці наступного року у Львові обіцяють повністю відкрити для відвідувачів арт-центр «Фабрика повидла». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Наразі власники досі очікують дозвіл на будівництво та реконструкцію від ДАБІ України.

Арт-центр «Фабрика Повидла» – інституція центру сучасного мистецтва, яка втілює проект ревіталізації індустріального приміщення у районі Підзамче. Візія мистецького центру – сформувати платформу міжнародної професійної співпраці, творення сучасного мистецтва та культури, інноваційних і міждисциплінарних мистецьких та освітніх програм.

Відтак, проєктом передбачені площі для виставок, виставковий простір, приміщення для роботи театру. Конструкції у просторі будуть мобільними, що дозволить працювати з різними виставками. Також тут будуть відпочинкові зони, кафе та простір для вуличних подій у дворику. З 25 серпня тут планують відкривати перші міжнародні резиденції.

Додамо, що тут також організовуватимуть різні мистецькі практики для підлітків. Відтак, частину приміщень будуть залучати до роботи ще цього року.

Зі сторони вулиці Механічної планують добудувати мінімалістичний куб, який стане театральним простором. Виставковий простір матиме рухомі стіни, а у блоці для театральних та музичних виступів передбачили репетиційні зали та повністю оснащені гримерки, приміщення для зберігання техніки та елементів сценографії. На території працюватиме кав’ярня та ресторан, крамниця та відпочинкові зони.

Зазначимо, що львівську «Фабрику повидла», яка була в аварійному стані, у 2015 році викупив австрійський історик Харальд Біндер. У 2018 році мерія дала дозвіл на її реставрацію і розбудову із пристосуванням під арт-центр. Детальніше про цей масштабний проєкт читайте тут.

Наприкінці 2019 року почали відновлювати «Фабрику повидла»– пам’ятку архітектури місцевого значення, що на вул. Б. Хмельницького, 124.

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