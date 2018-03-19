Мистецтво з присмаком повидла і бюрократії

Унікальну неоготичну будівлю на Богдана Хмельницького, 124 перетворять у мистецький простір «Фабрика повидла» не раніше 2020 року. На цей момент у Львові вже активно розвиватиметься, як мінімум, три подібні простори – це LemStation на Вітовського, «РЕМА» на Заводській, «!FESTrepublic» на Старознесенській. Відтак, Львівський портал вирішив з'ясувати, чим відрізнятиметься «Фабрика повидла» від інших арт-центрів, чим взагалі там займатимуться, і чому так затягнувся процес реалізації цього проекту?



Депресивна, але з шармом



«Фабрика повидла» отримала свою назву ще до того, як її викупив у 2015 році австрійський меценат Гаральд Біндер. Подейкують, що у 70-х роках тут справді виготовляли повидло, проте не це було основною функцією цього промислового об'єкту. Перед тим, як стати потенційним культурно-мистецьким комплексом, фабрика виготовляла спиртові вироби та підсолоджені трунки для «Й. Кронік і син», розливала молдовські та алжирські вина для тресту «Укрголоввино», переробляла овочі. Після розпаду Радянського Союзу комплекс почав занепадати, а у 2000-х роках тут зупинилось виробництво і львівські митці вирішили створити тут арт-центр з назвою «Фабрика повидла», проте тоді цю ідею втілити у життя не вдалось.



Цікаво, що до сьогодні історики не можуть назвати точну дату, коли була збудована перша частина комплексу – будівля з вежею, але більшість сходиться на тому, що це був 1872 рік.



Комплекс розташований неподалік комбінату "Хлібопродукт", на території якого є унікальний млин колишньої фабрики «Й. Кронік і син». З усіх сторін фабрика оточена житловими будинками, кілька двоповерхівок збудовані майже впритул до території комплексу. Справа від головної будівлі комплексу розташований інфо-поінт «Фабрики повидла» - місце, де уже проводяться лекції та ворк-шопи, а згодом з'явиться відділ інформації для гостей.



