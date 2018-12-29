Міськрада Львова дозволила розбудувати Фабрику повидла

Сьогодні, 29 грудня, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив ТзОВ «Харальд Біндер Калчурал Ентерпрайзис» містобудівні умови та обмеження на реставрацію із пристосуванням і розширенням Фабрики повидла, що на вул. Б. Хмельницького, 124, та на розширення нежитлових будівель на вул. Новознесенській, 1 з котельнею та трансформаторною підстанцією. Про це повідомляє Львівський портал.

Своїм рішенням виконком дозволив реставрувати і розбудувати Фабрику повидла, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення. До неї також приєднають відновлені будівлі, які розташовані поруч на вул. Новознесенській, 1.

Зараз споруди на вул. Б. Хмельницького, 124 перебувають в аварійному стані, там не ведеться жодна діяльність. Відтак після завершення всіх робіт у розбудованій Фабриці повидла планують відкрити культурно-мистецький центр.

Своїм рішенням виконавчий комітет дозволив забудувати земельну ділянку, на якій ітиме будівництво, на 33,5%. Також висота фабрики не повинна перевищувати 23,6 м.

Зазначимо, що Львівську Фабрику повидла у 2015 році викупив австрійський історик Харальд Біндер. Реставрувати її будуть за проектом австрійського архітектурнуго ательє, яке запропонувало поєднати у споруді сучасну архітектуру з історичною.

Сам проект реконструкції фабрики, який представили ще у 2016 році, до сьогодні фактично не зазнав змін. Він передбачає збереження історичного фасаду головної будівлі з вежею. А торцевий додаток до основної будівлі, що був збудований значно пізніше, ніж головна частина, замінять новим будинком.

Всередині комплексу облаштують кілька виставкових просторів із рухомими стінами, які будуть адаптовуватися під різні потреби. Також проект передбачає облаштування театральної сцени, яка змінюватиме свій вигляд і місце розташування. Один із корпусів фабрики перетворять на медіацентр-куб, де щотижня будуть проводити кіносеанси, лекції або виставки.

Також в оновленій Фабриці повидла створять простір для освітніх проектів, демократичне кафе-ресторан, а у внутрішньому дворику облаштовуватимуть сцену просто неба.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Харальд Біндер Калчурал Ентерпрайзис» засноване у 2015 році. Зареєстроване воно у Львові на вул. Богомольця.

Власником фірми є згаданий австрієць Харальд Біндер. Основний вид діяльності компанії вказаний як підтримка театральних і концертних заходів. Розмір статутного капіталу становить майже 35 млн грн.

Як повідомляв Львівський портал, арт-центр в оновленій Фабриці повидла відкриють у Львові не раніше, ніж у 2020-2021 роках. Детальніше про цей масштабний проект читайте тут.

Додамо також, що будівлю на вул. Б. Хмельницького, 124, що на Підзамчі, звели наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття для Фабрики спиртових виробів та підсолоджених трунків «Й. Кронік і син». За радянських часів у фабричних приміщеннях розташовувався винзавод «Укрголоввино» – тут привезене з Алжиру та Молдови вино розливали у пляшки. У 1970-х підприємство перепрофілювали на цех переробки овочевої бази.