На Підзамче почали відновлювати Фабрику повидла

Нещодавно у мікрорайоні Підзамче почали відновлювати Фабрику повидла – пам’ятку архітектури місцевого значення, що на вул. Б. Хмельницького, 124. Тут проведуть масштабну реставрацію та добудують до будинку-замку ще один корпус. Після завершення всіх робіт в оновленій Фабриці повидла облаштують арт-центр. Про це йдеться на офіційній сторінці Фабрики повидла у Facebook, передає Львівський портал.

«Ми отримали дозвіл на початок підготовчих будівельних робіт на Фабриці повидла! Наш шлях від ідеї створення центру сучасного мистецтва у Львові до початку робіт тривав майже чотири роки. Сьогодні ці дві прості точки з’єднані між собою, і зараз ми можемо відповісти на те одне безкінечно повторюване питання: 22 листопада ми розпочали процес створення арт-центру «Фабрика повидла», – вказано у повідомленні.

Завершити реконструкцію і всі інші будівельні роботи планують у 2021 році. До цього часу засновники арт-центру збираються розробити різні освітні програми мистецького спрямування, а також налагодити співпрацю з місцевими і міжнародними організаціями, мистецькими й культурними інституціями.

Зазначимо, що львівську Фабрику повидла, яка була в аварійному стані, у 2015 році викупив австрійський історик Харальд Біндер. Торік мерія дала дозвіл на її реставрацію і розбудову із пристосуванням під арт-центр.

Реставрувати будівлю будуть за проєктом австрійського архітектурного ательє, яке запропонувало поєднати сучасну архітектуру з історичною.

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Сам проєкт реконструкції фабрики, який представили ще у 2016 році, до сьогодні фактично не зазнав змін. Він передбачає збереження історичного фасаду головної будівлі з вежею. А торцевий додаток до основної будівлі, що був збудований значно пізніше, ніж головна частина, замінять новим будинком.

Всередині комплексу облаштують кілька виставкових просторів із рухомими стінами, які будуть адаптовуватися під різні потреби. Також проєкт передбачає облаштування театральної сцени, яка змінюватиме свій вигляд і місце розташування. Один із корпусів фабрики перетворять на медіацентр-куб, де щотижня будуть проводити кіносеанси, лекції або виставки.

Також в оновленій Фабриці повидла створять простір для освітніх проєктів, демократичне кафе-ресторан, а у внутрішньому дворику облаштують сцену просто неба.

Як повідомляв Львівський портал, арт-центр в оновленій Фабриці повидла відкриють у Львові не раніше, ніж у 2020-2021 роках. Детальніше про цей масштабний проєкт читайте тут.

Додамо також, що будівлю на вул. Б. Хмельницького, 124 звели наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття для Фабрики спиртових виробів та підсолоджених трунків «Кронік і син». За радянських часів у фабричних приміщеннях розташовувався винзавод «Укрголоввино» – тут привезене з Алжиру та Молдови вино розливали у пляшки. У 1970-х підприємство перепрофілювали на цех переробки овочевої бази.

Фото – Фабрика повидла