Моніторингові групи виявили 26 порушень карантину у Львові

Впродовж 10 серпня моніторингові групи обстежили 187 об’єктів, та виявили 26 фактів порушення карантину у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними департаменту житлового господарства та інфраструктури, моніторингові групи дали 24 попередження та склали 2 протоколи щодо роботи закладів, які мали порушення правил карантину.

Як відомо, раніше міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення щодо посилення роботи моніторингових груп для перевірки суб’єктів господарювання та міського транспорту на дотримання всіх карантинних заходів.

Рейди проводять щоденно.

Зазначимо, що через недотримання правил карантину у Львові закрили вже сім закладів харчування і один магазин.

Станом на ранок вівторка, 11 серпня, на Львівщині коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили вже 11 142. За останню добу COVID-19 виявили у ще 161 жителя Львівщини.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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