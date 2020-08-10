Екснардеп Дубневич захворів на коронавірус

У 58-річного колишнього народного депутата Богдана Дубневича підтвердили коронавірус. Про це на сторінці у Facebook повідомив колишній помічник Богдана Дубневича та секретар Пустомитівської міськради Андрій Жидачек, передає Львівський портал.

За його словами, Богдан Дубневич зараз перебуває у незадовільному стані.

«Зараз у незадовільному стані з коронавірусом бореться за здоров’я Богдан Дубневич. Коли ми читаємо цифри від МОЗу, очевидно, не кожен розуміє наскільки це серйозно. Але коли інфіковується близька нам людей – стає справді дуже страшно», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, Богдан Дубневич балотувався на парламентських виборах влітку 2019 року на 118 окрузі. Тоді його обігнала представниця від партії «Голос» Галина Васильченко.

Додамо, що восени 2020 року під час обшуків Національного антикорупційного бюро у будинку Богдана Дубневича у селі Зубра, що біля Львова, вилучило у спальні флешку з «контактами Кучми» і договорами дарування великих сум.

Зазначимо, що Богдан Дубневич та його молодший брат Ярослав – одіозні політики. Саме їх вважають головними отримувачами коштів Укрзалізниці, оскільки бізнесмени володіють своєрідною монополією під час держзакупівель. Лише за 2016 рік підприємства Дубневичів заробили на залізниці майже 1 мільярд гривень.

Ще до набуття мандату депутата Верховної Ради Богдан і Ярослав Дубневичі заснували корпорацію «КРТ», що займається виробництвом деталей для залізниці. Правоохоронці встановили, що протягом 2016-2017 років ця компанія співпрацювала з фіктивною фірмою, щоб ухилитись від сплати податків.

Та не залізницею єдиною. На початку 2018 року НАБУ затримало посадовців трьох компаній, яких підозрюють у заволодінні газу на понад 1,4 мільярда гривень. Бенефіціарами всіх трьох компаній є брати Дубневичі.

Рух «Чесно» назвав Богдана Дубневича кнопкодавом, також він є фігурантом більше сорока антикорупційних розслідувань.