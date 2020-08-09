Шмигаль пояснив, як відбуватиметься навчання в школах з 1 вересня

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, як буде організована робота шкіл з 1 вересня з огляду на епідемію коронавірусу. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Радіо Свобода.

За його словами, уряд вже провів всі необхідні заходи та наради, на яких були визначені особливості навчального процесу у школах. Прем’єр запевнив, що 1 вересня діти підуть до шкіл.

«Навчальний рік почнеться в Україні 1 вересня. Нормальний навчальний рік. Це важливо. Тому що люди переживають. Є якісь спекуляції, маніпуляції, що всі будуть вчитися вдома, що соціалізація дітей не відбудеться. Є маса прохань: пустіть хоч в перший клас хоч на один день дітей, щоб діти побачили, що це таке. Ні. В нас навчальний рік починається 1 вересня. Ми вже провели всі необхідні заходи, наради. Ми запустили процеси в областях. Голови ОДА контролюють», – розповів Денис Шмигаль.

Голова уряду додав, що в регіонах, які відносяться до «червоної» зони епідемічної небезпеки, буде вживатися двотижневий карантин.

«Наприклад, якщо епідемія грипу або будь-яка інша інфекція, то закривають школи на 2 тижні, діти навчаються вдома дистанційно, а потім знову йдуть в школу», – пояснив Шмигаль.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові напрацьовують модель освітнього процесу у школах міста з 1 вересня у випадку дистанційного навчання. Наразі вчителі проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Нагадаємо, через коронавірусну інфекцію школярі з 12 березня перебували на карантині. Навчання проводилося дистанційно у режимі онлайн. Загалом цей навчальний рік учнів завершили дистанційно та без традиційних останніх дзвоників.

Львівський портал розповідав, як школярі та вчителі провели тримісячне навчання в режимі онлайн, що про таку освіту кажуть батьки та як починатимуть навчальний рік у вересні школи Львова. Детальніше читайте у нашому матеріалі: «Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?».

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