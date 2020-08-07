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Дитсадки у Львові закривати не планують

Наталя Дуляба

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Наразі у Львові не планують жодних змін у роботі дитсадків, адже їх відвідує четверта частина з усіх дітей. Закривати дошкільний заклад будуть лише тоді, коли у когось із працівників виявлять коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Як розповіла очільниця міського управління освіти Зоряна Довганик, менш ніж за місяць, відколи у Львові знову відкрились садочки, їх відвідали близько 5000 дітей із 20 000 зареєстрованих. І жодних змін у роботу дошкільних закладів наразі вводити не будуть.

«Не плануємо жодних змін, дітей ходить небагато. Однак робота садочків є дуже важливою для тих батьків, які працюють. Хоча є й випадки, коли ми призупиняємо освітній процес через COVID-19 у працівників закладів освіти, є кілька позитивних результатів ПЛР-тестів. Тож наразі ми закрили 4 садочки, один із яких зачиняється з понеділка», – зазначила Зоряна Довганик.

Так, через виявлений коронавірус у працівників у Львові на двотижневий карантин пішли чотири дитсадки: ДНЗ №1, ДНЗ №129, ДНЗ №12 і ДНЗ №92.

Нагадаємо, у зв’язку з COVID-19 львівські дитсадки перебували на карантині чотири місяці поспіль. Відновили вони свою роботу зі 17 липня.

Про те, як коронавірус змінив життя дитячих садочків, у якому режимі вони тепер працюють, читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням.

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