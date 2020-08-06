ОСТАННІ НОВИНИ

Секретаріат мовного омбудсмена тепер має адресу

Соломія Головіна

|

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови зареєстрували як юридичну особу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

 

«Менше ніж за місяць ми зареєстрували юридичну особу «Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови». Наша адреса – Музейний провулок, 12.
Далі переходимо до наступної фази: відкриваємо рахунки, виготовляємо печатку, оголошуємо добори до Установи», – зазначив посадовець.

Загалом у секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови працюватимуть до 50 співробітників.

«Про початок прийому запитів, звернень та скарг повідомимо додатково», – зауважив Тарас Кремінь.

Як повідомляв Львівський портал, 8 липня Кабінет Міністрів України призначив Тараса Креміня на посаду мовного омбудсмена.

Згодом новопризначений Уповноважений із захисту державної мови заявив про плани впроваджувати безкоштовні курси із вивчення української мови за кошти держбюджету.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»
Соломія ГОЛОВІНА
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»

Майже 350 бездомних тваринок торік знайшли свої люблячі родини завдяки команді ЛКП «Лев». Так, протягом останніх років у...

Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей
Анастасія ПИЖ
Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей

Як у розвинених країнах ЄС,  рівень життя українського суспільства багато в чому залежить від проєктів та ініціатив, які...

Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?
Наталя ДУЛЯБА
Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?

Незважаючи на те, що ОСББ «Свєнціцького-16» через суд скасовує статус пам’ятки архітектури, який присвоїли львівській ві...

Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького
Ольга ДЕНИСЯКА
Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького

Днями Львівщина відзначала 155 річницю від дня народження митрополита Андрея Шептицього. З цієї нагоди відбулась низка с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...