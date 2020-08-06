Секретаріат мовного омбудсмена тепер має адресу

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови зареєстрували як юридичну особу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

«Менше ніж за місяць ми зареєстрували юридичну особу «Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови». Наша адреса – Музейний провулок, 12.

Далі переходимо до наступної фази: відкриваємо рахунки, виготовляємо печатку, оголошуємо добори до Установи», – зазначив посадовець.

Загалом у секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови працюватимуть до 50 співробітників.

«Про початок прийому запитів, звернень та скарг повідомимо додатково», – зауважив Тарас Кремінь.

Як повідомляв Львівський портал, 8 липня Кабінет Міністрів України призначив Тараса Креміня на посаду мовного омбудсмена.

Згодом новопризначений Уповноважений із захисту державної мови заявив про плани впроваджувати безкоштовні курси із вивчення української мови за кошти держбюджету.

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